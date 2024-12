Paralisia de Bell: Gabi Melim desabafa sobre diagnóstico da doença

A cantora Gabi Melim estava aproveitando a boa fase da carreira até uma doença misteriosa mexer com a aparência dela. A artista foi diagnosticada com Paralisia de Bell, que afeta um lado do rosto e impede a pessoa de expressar emoções, como sorrir e até mesmo piscar os olhos. Gabi contou com exclusividade ao Domingo Espetacular como está aprendendo a lidar com essa nova situação.