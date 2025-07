Paulo, O Apóstolo retrata a história do homem que desafiou um dos maiores impérios da história

O homem que desafiou um dos maiores impérios da história é o tema da superprodução que estreia nesta segunda-feira (7) na tela da RECORD. Paulo, O Apóstolo vai mostrar o legado de um perseguidor de cristãos que se transforma no grande mensageiro da palavra de Jesus. As viagens de Paulo em nome da fé deixaram marcas pelo mundo até hoje.



