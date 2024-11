Polícia apura falsificação de Ozempic, o remédio da moda

O Domingo Espetacular traz agora um alerta para uma fraude que pode matar: criminosos estão falsificando o Ozempic, o medicamento indicado para tratar o diabetes, mas que também pode ser utilizado para o emagrecimento. Duas vítimas falam com exclusividade sobre os sintomas que tiveram após usar a caneta injetável falsa, sem saber. Além dos efeitos colaterais e do uso sem indicação médica, um novo risco ronda quem opta pelo medicamento, a possibilidade de comprar a versão falsificada do produto, sem saber.