Presidente do Conselho de Saúde do RN morre após AVC e caso reforça alerta sobre sinais da doença

O AVC ocorre quando o fluxo sanguíneo no cérebro é bloqueado ou um vaso se rompe, causando danos graves. Existem dois tipos: isquêmico, causado por obstrução, e hemorrágico, por sangramento, este último responsável pelo caso fatal de Francisco Canindé dos Santos, presidente do Conselho Estadual de Saúde do RN. Durante um discurso na Assembleia Legislativa, ele teve dificuldades para falar e fraqueza em um braço. Esses são dois sinais do AVC. Apesar de ser socorrido, Canindé não resistiu e faleceu após quatro dias de internação. A identificação precoce dos sintomas pode salvar vidas e reduzir sequelas. O AVC é uma das principais causas de morte no Brasil: desde 2019, ele matou mais que o infarto. Conhecer os sinais e agir rápido é essencial para combater essa doença silenciosa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!