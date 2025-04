Quase Morri: Botijão pega fogo dentro de cozinha de escola pública

Em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, um entregador chega à cozinha de uma escola pública para realizar a troca de gás. Perto de terminar o serviço, o fogo da panela se espalha até a boca do botijão. Enquanto as chamas aumentam, o entregador vai até a pia molhar a própria camisa para apagar o fogo. A situação piora, e o desespero dele aumenta. Veja como terminou essa história.



