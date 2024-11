Quase Morri: chinês escorrega e cai de precipício durante trilha com o filho

O dia chuvoso de outono em uma província da China quase terminou com uma tragédia. Durante uma trilha nas montanhas, o "seu Yang" com um pau de selfie na mão, andava atrás do filho registrando a aventura. De repente, ele escorrega na pedra molhada e sai deslizando precipício abaixo, com o celular gravando tudo. Exatos sete segundos de pura angústia, até que ele se agarra em uma árvore. O filho então lança uma corda e salva o pai. Felizmente, tinha uma árvore no caminho do homem, que teve somente alguns arranhões nas mãos e nas pernas. Veja outros flagrantes!