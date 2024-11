Quase Morri: Forno de frango assado explode ao ser ligado por funcionária

Em um bar de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma comerciante se preparava para mais um dia de trabalho quando, de repente, o forno de frango assado explodiu. As duas máquinas já estavam abastecidas, prontas para começar a assar. A dona do comércio saiu correndo desesperada. Ela teve queimaduras nos braços, mãos e pernas, e agora se recupera em casa. Veja também: bombeiro despenca de quatro andares no rapel.