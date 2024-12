Quase Morri: Ônibus com estudantes atinge 17 carros em rodovia

Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um ônibus atingiu 17 veículos parados em um congestionamento. Três carros foram arremessados para o alto e capotaram. No total, 20 pessoas ficaram feridos. A maioria com escoriações. O homem que gravou o vídeo chama atenção para o desespero do condutor do ônibus tentando alertar quem estava à frente. E ainda: urubu se choca com helicóptero e assusta piloto.