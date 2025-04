Série do PlayPlus revela os bastidores da reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes

A reconstrução do Rio Grande do Sul, um ano após a enchente que devastou o estado, é o tema da nova série documental do PlayPlus, o streaming da RECORD. Em três episódios, nossas equipes mostram a força de quem sobreviveu à tragédia e o recomeço na saúde, na economia, na educação e no direito à moradia.



