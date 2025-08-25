Sertaneja Marluce recebe novo rim e retoma a carreira ao lado do irmão após anos de luta

A história de Marluce, da dupla com o irmão Luciano, é marcada por superação e resistência. Nove anos após receber um rim do irmão, em um transplante que não teve sucesso, ela finalmente conseguiu um novo órgão, doado por um tio. Pouco mais de um ano após o procedimento, Marluce leva uma vida normal. Agora, ao lado de Luciano, celebra a retomada da carreira e a alegria de viver.



