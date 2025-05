Sobrevivente da Segunda Guerra Mundial relata história surpreendente

O ano de 2025 marca os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e dos horrores do holocausto. O Domingo Espetacular acompanhou as homenagens no primeiro campo de concentração criado pelos nazistas, na Alemanha e a história surpreendente do homem que nasceu em meio ao terror da guerra, sobreviveu e hoje vive no Brasil.



