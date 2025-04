Sucesso ‘Casca de Bala’ vira caso de Justiça entre cantor e compositor da música

A música “Casca de Bala” foi uma das mais tocadas no Brasil em 2024. Virou mania na internet e todo mundo queria mostrar quem era a sua casca de bala: um sucesso absoluto. Agora, o autor do hit foi parar nos tribunais. A batalha judicial foi travada entre dois nomes muito famosos do forró e da música regional. De um lado, o cantor Thullio Milionário, do outro, Flávio Pizada Quente, ou Flávio dos Teclados.



