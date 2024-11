Suelen Gervásio descobre se está cancelada após passagem marcante em A Fazenda 16

Mais um peão deu adeus ao prêmio de R$ 2 milhões em A Fazenda 16. Suelen Gervásio pode até ter ficado apenas um mês no reality, mas teve uma passagem marcante pelo programa. A modelo brigou com muita gente nesse período, mas será que tanta confusão pegou mal com o público? A Suelen foi cancelada? É o que você descobre agora!