Tanque de guerra e helicóptero: conheça as hospedagens inusitadas de uma fazenda no Reino Unido

Já imaginou dormir em um tanque de guerra? E que tal passar uns dias em um helicóptero militar? O fazendeiro britânico Will Roughton transforma veículos militares em hospedagens, digamos, bastante originais. A ideia de oferecer experiências inusitadas ao público surgiu por causa de uma torre de controle militar instalada no meio da propriedade de Will. O Domingo Espetacular embarcou nessa viagem e visitou a fazenda no Reino Unido. Confira!