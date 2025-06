Tragédia familiar: adolescente executa pais e irmão dentro de casa e tenta mentir para a polícia

A movimentação nas ruas e o trabalho da polícia no distrito de Comendador Venâncio, em Itaperuna, na zona rural do Rio de Janeiro, revelam que a rotina da região mudou. Um imóvel simples, sem portão, com acesso livre pela rua, se transformou em cenário de um crime difícil de acreditar. Lá dentro, um adolescente de 14 anos executou o pai, a mãe e o irmão, de apenas 3 anos, enquanto dormiam. O Domingo Espetacular conversou com especialistas para entender o que levaria um jovem a fazer isso e ainda mentir para a polícia.