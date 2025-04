Turista reage a assalto e é baleado enquanto aguardava embarque em cruzeiro no Rio de Janeiro

O engenheiro civil Vinícius foi baleado no Rio de Janeiro enquanto se preparava para embarcar em um cruzeiro com a esposa para a Europa. Durante uma tentativa de assalto, ele reagiu e foi atingido por quatro disparos, precisando passar por uma cirurgia de urgência. Marcos Vinícius Dias Moreira da Costa, suspeito com 25 passagens pela polícia, foi preso após troca de tiros com agentes. A família precisou adiar a viagem e está focada na recuperação de Vinícius em Minas Gerais.



