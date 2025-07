Virou Notícia: Câmera corporal registra momento em que PM mata jovem rendido em SP

Essa semana, foi revelado o motivo por trás dos atos de violência na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. O protesto foi uma reação da comunidade por conta da morte de Igor Oliveira, de 24 anos. Quatro policiais entraram em uma casa onde suspeitos estavam escondidos. Um agente já estava dentro do quarto. Dois homens estão rendidos, com as mãos na cabeça. Então, um policial dá dois tiros. Igor era traficante na comunidade, mas, para a família, o rapaz foi morto pela polícia de forma covarde. As imagens da câmera corporal só foram registradas porque um dos policiais ligou o aparelho, e isso fez com que todos os outros fossem acionados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!