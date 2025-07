Você viu essa? Equipe de resgate usa drone para salvar homem em rio na China

Em um aquário em Chicago nos Estados Unidos, uma baleia-beluga passou por uma cirurgia inédita para a retirada de cistos que cresceram na região da cabeça. Ainda nos Estados Unidos, toda semana voluntários tiram um tempinho para alegrar os bichinhos que estão à espera de adoção. Na China, um homem ficou ilhado no meio do rio e corria o risco de ser arrastado pela correnteza. Aí a tecnologia entrou em ação. A equipe de resgate usou um drone para o salvamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!