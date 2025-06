Você viu essa? Temperaturas extremas e inovações no Atacama chamam atenção

Você viu essa? Em Urupema, na Serra de Santa Catarina, os termômetros marcaram oito graus negativos, com sensação térmica de menos 29 graus, confirmando seu título de cidade mais fria do Brasil. No deserto do Atacama, pesquisadores desenvolvem técnicas para cultivar alface usando água do ar, coletada por malhas que capturam umidade. O deserto também foi surpreendido por neve, após mais de dez anos sem precipitações. No Japão, um urso invadiu o aeroporto de Yamagata, levando ao fechamento da pista. Em Singapura, uma empresa de segurança demonstrou trajes voadores durante a celebração dos 60 anos de relações diplomáticas com o Reino Unido.



