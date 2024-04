Conheça a mulher que descobriu ser portadora da Síndrome de Down aos 35 anos Izabel vive no interior de Goiás, teve filhos e é hoje uma avó exemplar

Dona Izabel, uma idosa no interior de Goiás, desafiou os limites da ciência e tem uma bela história para contar. Aos 35 anos, Izabel descobriu que tinha síndrome de Down (hoje conhecida como trissomia do cromossomo 21). Na época, os médicos diziam que ela não poderia nem mesmo engravidar. Dona Izabel, porém, se casou e teve filhos e netos. Hoje, ela é uma vovó exemplar para a família.