Dorival Júnior aceita o convite da CBF para ser o novo técnico da Seleção Brasileira

Dorival Júnior aceitou hoje (7) o convite da CBF para ser o novo técnico da Seleção Brasileira, que se prepara para a copa de 2026. O técnico, de 61 anos, estava à frente do São Paulo, clube que conquistou o título inédito da Copa do Brasil em 2023. O tricolor paulista já oficializou a saída do técnico nas redes sociais e a CBF deve anunciar de forma oficial nos próximos dias. Dorival Júnior diz que assumir a seleção é a realização de um sonho.