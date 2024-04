Fortes chuvas causam mortes pelo Brasil Foram 11 vítimas fatais somente no Rio de Janeiro

As fortes chuvas dos últimos dias causaram mortes pelo Brasil. Em São Paulo, foram duas vítimas fatais e, no Rio de Janeiro, 11. Uma mulher ainda está desaparecida desde que o carro em que ela estava com o marido caiu em um rio de Belford Roxo, na baixada fluminense.