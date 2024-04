Motorista de carro de luxo provoca acidente fatal e foge com ajuda da mãe

Alto contraste

Um acidente de trânsito matou um homem e deixou outro ferido numa das principais avenidas da zona leste de São Paulo. Segundo testemunhas, o carro de luxo que provocou a batida estava em alta velocidade. O motorista, Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, fugiu após pedir socorro à mãe. A destruição do carro de luxo, avaliado em mais de R$ 1 milhão, é um sinal da violência do acidente que provocou a morte de um homem de 52 anos. O caso é investigado como homicídio culposo – quando não há intenção de matar – e fuga do local do acidente.