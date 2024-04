Notícia do Domingo: Avião de pequeno porte cai e mata sete pessoas em Minas Gerais Imagens registraram o momento em que uma peça da fuselagem cai em direção ao solo

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã deste domingo (28), na zona rural de Itapeva, no Sul de Minas gerais. As sete pessoas que estavam a bordo morreram, entre elas uma criança. Um vídeo gravado por celular registrou uma peça da fuselagem em queda. A aeronave se desintegrou no ar, antes de cair.