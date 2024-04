Palmeiras vence Mirassol e garante vaga nas quartas de final; confira os gols da 10ª rodada do Paulistão 2024 Com golaço de Breno Lopes, o Verdão também ficou na liderança do grupo B

O Domingo Espetacular de hoje (25) começa com os gols da classificação do Palmeiras no Paulistão 2024. O Mirassol até assustou o Verdão, abrindo o placar com Rodrigo Ferreira, mas o argentino Anibal Moreno empatou em seu primeiro gol com a camisa do clube. No segundo tempo, Raphael Veiga bateu o pênalti e não desperdiçou a chance da virada.

Mas foi o golaço de canto de Breno Lopes que garantiu a vitória por 3 x 1, a liderança no grupo B e uma vaga nas quartas de final do campeonato.