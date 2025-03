Virou Notícia: Comerciante que perdeu todos os dentes após ser vítima de golpistas volta a sorrir Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 02/03/2025 - 22h55 (Atualizado em 03/03/2025 - 01h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chegou ao fim o drama de uma vítima de falsos dentistas que aplicavam golpes em pacientes no interior de São Paulo. Após uma reportagem do Domingo Espetacular, um comerciante que perdeu todos os dentes por imperícia durante o tratamento voltou a sorrir. Veja no quadro Virou Notícia.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz