Diversão é aqui! Veja tudo o que acontece nos bastidores do Domingo Record Equipe da atração conheceu a história do casal forrozeiro, experimentou as delícias do 'Rei da Coxinha' e conversou com a ex-artista mirim Iris Alves

Novidades|Do R7 01/11/2024 - 15h15 (Atualizado em 01/11/2024 - 15h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share