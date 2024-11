Ex-atleta, fã do lanche de mortadela e mais! Confira sete curiosidades sobre Terry Crews, o Julius em 'Todo Mundo Odeia o Chris' Astro de Hollywood também é um sucesso no Brasil pelo seu personagem no filme 'As Branquelas' que completa 20 anos

Novidades|Do R7 15/11/2024 - 13h50 (Atualizado em 15/11/2024 - 13h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share