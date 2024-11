Acidente fatal, harmonização facial e convite especial! Veja as notícias dos famosos desta semana!

A semana foi bastante agitada no mundo dos famosos. E o Domingo Record fez uma compilação das principais notícias. A polícia argentina prendeu três suspeitos de envolvimento na morte do cantor britânico Liam Payne. Kamila Simioni e Ximbinha deram um ‘glow up’ no visual após harmonização facial e chamaram atenção nas redes sociais. Já Nicole Bahls mostrou os cuidados com os animais em sua fazenda. Neymar comemorou o primeiro aninho da filha Mavie e mostrou detalhes da festa. E teve até Zeca Pagodinho convidando o ‘brasileiríssimo’ Bruno Mars para um samba em seu sítio em Xerém. E tem muito mais na matéria!