Água na boca! ‘Rei da Coxinha’ dá dicas sobre como preparar o salgado gigante

O ‘Talk Rua’ deste domingo (27) acompanhou a tentativa de um novo recorde. Matheus Ceará foi às ruas de Guarulhos e encontrou com Baca, conhecido como ‘Rei da Coxinha’, que revelou ser detentor da maior coxinha do Brasil, que alcançou a marca de 76,150 kg. A repórter Lívia Zuccaro acompanhou Baca na confecção da nova maior coxinha do Brasil, que terá pelo menos 30 kg de frango e 70 kg de massa.