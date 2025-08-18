Acidente com caminhão da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo deixa 16 feridos em Itaberaí (GO)

Um caminhão da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo atropelou 16 pessoas durante uma festa, em Itaberaí, Goiás. Centenas de pessoas lotaram o espaço de eventos para assistir ao show da dupla. De acordo com a prefeitura de Itaberaí, 13 delas foram atendidas e liberadas no local e outras três foram encaminhadas para hospitais de Goiânia. Duas seguem internadas. Nenhuma vítima corre risco de morte.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!