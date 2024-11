‘Caçadores de mansões abandonadas’ mostram como estão as casas de famosos falecidos

Não é novidade que celebridades possuem mansões que valem milhões de reais e que acabam virando motivo de grandes batalhas judiciais, ficando abandonadas após a morte do proprietário. A repórter Lívia Zuccaro foi conferir de perto como estão as mansões abandonadas da apresentadora Hebe Camargo, do cantor Agnaldo Timóteo, do cantor Zé Rico (da dupla com Milionário), do rei do futebol Pelé e do apresentador Clodovil. Veja o real estado dos imóveis atualmente.