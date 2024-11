Casal de empresários chineses fazem vídeos divertidos em loja da 25 de março

O ‘Talk Rua’ deste domingo (3) mostra a rotina do casal de empresários chineses que fazem vídeos divertidos sobre os produtos que vendem em uma loja na Rua 25 de março. Lulu e Paulo China ainda contam com a preciosa ajuda de Isabela, a ‘brigadeirona’. Braço direito do casal, ela ajuda Lulu e China a gravar os vídeos e trabalha no RH e no administrativo.