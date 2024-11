Conheça Bia Oliveira, a ‘menina do peixe’ que viralizou nas redes sociais

O Domingo Record foi até Barcarena-PA conhecer Bia Oliveira, a ‘menina do peixe’ que viralizou nas redes sociais. A jovem, que chama atenção de todos pela agilidade com a faca, chega a cortar 400 kg de peixe em um só dia. A repórter Lorena Coutinho foi acompanhar a rotina pesada diária de Bia. ‘Comecei aos 12 anos de idade com a minha família. Sobre os vídeos, foi um processo natural. Fiz um trabalho para a escola, montei todo o processo onde eu vinha comprar, cortar e tudo mais. E, de repente, o vídeo viralizou no TikTok’, conta.