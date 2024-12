A apresentadora do programa, Rachel Sheherazade, viajou com Alessandra Scatena até o Recife para enfrentarem juntas um desafio circense. Mas antes elas conheceram o luxuoso trailer da família Stevanovich, dona do Circo Americano, uma casa móvel de 48 m² equipada com duas suítes, sala, cozinha americana e muita tecnologia.