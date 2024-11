Desafio aceito! Veja a mudança radical no visual do casal forrozeiro

O Domingo Record lançou um desafio para Francisco e Ticiany: eles teriam que ir para São Paulo passar por uma transformação radical no visual, mas teriam que ficar cinco dias afastados e só se veriam após as mudanças. O casal forrozeiro passou por procedimentos estéticos de botox e preenchimento, foram ao dentista dar um trato no sorriso e, por fim, foram ao salão de beleza. Veja como foi o reencontro dos dois no Centro de Tradições Nordestinas.