Direto de Fortaleza, Ricky Teixeira conhece casal forrozeiro que é sucesso na internet

O repórter Ricky Teixeira foi até Fortaleza, no Ceará, conhecer Francisco e Ticiany, um casal forrozeiro que é sucesso na internet e que conta com milhões de visualizações em seus vídeos. Eles contaram como se conheceram, a história do primeiro beijo e o segredo para estarem juntos há sete anos. ‘A gente tem muita confiança um no outro e encara a vida de frente. Hoje em dia existe muito preconceito por causa do nosso jeito de se vestir e dançar’, conta Tici. O Domingo Record preparou uma surpresa para os dois: uma mudança completa no visual. Como eles vão reagir ao se verem após a transformação?