Esquentou! 'Rei da pimenta’ dá dicas sobre a iguaria e coloca o povo para experimentar

Você é fã de pimenta? Ou é do tipo que só de pensar já sente a boca ferver? Matheus Ceará conversou com o empresário e fazendeiro Fábio Tuma, que ficou conhecido por ser produtor das ‘pimentas nucleares’ mais fortes do mundo. E o ‘Talk Rua’ encontrou alguns corajosos dispostos a experimentar os mais variados tipos de pimenta. Será que ardeu muito?