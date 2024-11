Exclusivo! Greg, de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, fala com o Domingo Record

Vincent Martella, o Greg de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, recebeu a equipe do Domingo Record em meio às comemorações de seus 32 anos. Em um restaurante de Los Angeles, nos Estados Unidos, o ator conversou com o repórter Fábio Borges, falou sobre sua relação com o elenco da série que o tornou famoso, experimentou algumas comidas brasileiras (como coxinha, caldo de cana e pão de queijo) e até topou participar de um ‘jogo rápido’.