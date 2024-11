Exclusivo! Terry Crews, de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ e 'As Branquelas', revela: ‘Não sou careca’

O Domingo Record entrevistou, com exclusividade, o ator Terry Crews, famoso no Brasil por ser o ‘pai do Chris’, personagem icônico da série ‘Todo Mundo Odeia o Chris’. Em entrevista ao repórter Fábio Borges, ele fala sobre a longevidade do seu casamento de 35 anos com Rebecca Crews e do talento de Tyler James Willians, que interpretou ‘seu filho’ Chris na série exibida pela RECORD nas manhãs de domingo. E ainda fez uma revelação surpreendente: ‘Na verdade, eu não sou careca. Eu raspo o cabelo todo dia. Faço isso porque é mais fácil.’