Exclusivo! Veja os bastidores da gravação do DVD de Manuh Batidão

Dez dias de montagem, 200 pessoas envolvidas, mais de 12 toneladas de equipamentos. Números superlativos para a gravação do novo DVD de Manuh Batidão em São Paulo. Em entrevista exclusiva, a repórter Lívia Zuccaro conversou com a cantora sobre os desafios enfrentados em sua trajetória. Aos 38 anos, ela relembrou momentos de dificuldades e superação. ‘Já fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. Foi um momento em que eu pensei que ia parar com minha carreira’, desabafa a cantora.