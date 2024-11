Fã mirim de Michael Jackson encontra um sósia do cantor e ganha figurino do clipe ‘Thriller’ O pernambucano Davi tem apenas 8 anos e conhece tudo sobre a carreira do Rei do Pop

Domingo Record|Do R7 03/11/2024 - 14h42 (Atualizado em 03/11/2024 - 14h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share