Gizelly Bicalho e Lucas Souza tentam adivinhar quais frutas e doces são de verdade

Depois do público tentar adivinhar quais frutas e doces eram de verdade ou feito de sabonete, foi a vez dos ex-fazendeiros Gizelly Bicalho e Lucas Souza tentarem acertar no palco do Domingo Record. Até mesmo a apresentadora Rachel Sheherazade entrou na brincadeira. Coube a Peter Paiva, o artista que se especializou em uma técnica para criar objetos hiper realistas, dizer quem acertou. Será que você também foi bem no desafio?