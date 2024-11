Gravidez, novo clipe e polêmicas na internet! Veja as notícias dos famosos desta semana!

A semana foi bastante agitada no mundo dos famosos. E o Domingo Record fez uma compilação das principais notícias. Yasmin Brunet e Vanessa Lopes comentaram as falas polêmicas sobre seus corpos, enquanto Gisele Bündchen e Lexa anunciaram gravidez. Já Lady Gaga deixou o mundo pop paralisado com seu novo clipe “Disease”. Gusttavo Lima mostrou aos fãs o novo aeroporto construído em sua fazenda. E tem muito mais na matéria!