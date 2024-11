Durante a reportagem do Domingo Record, Vincent Martella descobriu que, de fato, tem fãs no Brasil. Um deles, inclusive, tatuou seu rosto na panturrilha. E para devolver todo amor que recebe dos brasileiros, o Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris' se jogou na capoeira e caiu no samba brasileiro. Será que ele já pode pegar um CPF?