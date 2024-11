Julia K Barni desafia Matheus Ceará a dançar com a cabeça virada para trás

A dançarina e influencer Julia K Barni marcou presença no ‘Talk Rua’ e falou sobre suas habilidades como musicista e, principalmente, como dançarina. ‘Eu faço dancinhas para TikTok, mas também mostro dança de verdade. Sou do hip hop, fiz faculdade, sou professora’, conta. Mas, sem dúvidas, ela é conhecida por um movimento específico de pescoço por trás do ombro. Será que você consegue imitá-la?