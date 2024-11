Quem também marcou presença no Talk Rua deste domingo (10) foi o mágico Gabriel Kensabe. Além de contar sua história e relação com as mágicas, o ilusionista mostrou o primeiro truque que aprendeu na vida e preparou algumas surpresas que deixaram o público incrédulo - seja com uso de corda, lata de refrigerante, cartas ou até mesmo um batom.