Mão na massa! Reinaldo Gottino encara um dia como ajudante de obras

Será que Reinaldo Gottino vai atingir a meta desta semana? O Domingo Record acompanhou o apresentador do Balanço Geral em mais um desafio. Desta vez, ele passou um dia como ajudante de pedreiro e, colocou, literalmente, a ‘mão na massa’. Já na reta final do desafio, Reinaldo Gottino eliminou 15kg, e precisa emagrecer mais cinco para chegar no objetivo proposto.