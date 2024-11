Matheus Ceará foi até o Largo da Concórdia, uma praça localizada no Brás, bairro no centro de São Paulo, para brincar com o público na Porta dos Endividados. Cada porta reserva uma surpresa: pagamento de boleto, um final de semana no Vale Encantado Eco Park Hotel ou o abraço do gorila. Quem será que se deu bem?