Matheus Ceará conversa com o talentoso repentista Matuto Embolador

No Talk Rua, Matheus Ceará invade o Centro de Tradições Nordestinas (CTN), local famoso em São Paulo por celebrar a culinária, os produtos e a cultura da região. Entre os convidados desta semana está o artista de rua, Matuto Embolador, repentista que faz emboladas, piadas, stand up, rimas e paródias. E é claro que ele mostrou seu talento usando os nomes do repórter especial, da apresentadora Rachel Sheherazade e do programa Domingo Record.